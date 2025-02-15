Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Fulham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Nottingham Forest maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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