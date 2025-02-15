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Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. İki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:20
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Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Aston Villa ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa-Ipswich Town maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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