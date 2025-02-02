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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Kırmızı Şeytanlar, son 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlıbiyet aldı. Zorlu Crystal Palace maçında kazanarak çıkış arayan Ruben Amorim'in öğrencileri,  geçtiğimiz hafta Fulham deplasmanında 2-0 kazandı. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Manchester United, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Crystal Palace ise, 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Oliver Glasner yönetiminde son 5 haftada 13 puan alan deplasman takımı, 23 hafta sonunda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Crystal Palace,  3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. John Brooks'un yöneteceği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 15:00
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Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynama ümidiyle başlayan, ancak beklenmedik düşüş yaşayan Kırmızı Şeytanlar kötü gidişe dur demek istiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takımda Ruben Amorim'in nasıl bir müdahalede bulunacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Fulham'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Manchester United, güçlü rakibi karşısında da galibiyet almayı amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan deplasman takımı ise 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Oliver Glasner yönetiminde son 5 haftada 13 puan alan deplasman takımı, 23 hafta sonunda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Crystal Palace, 3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. John Brooks'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Manchester United - Crystal Palace maçı 2 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.,

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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