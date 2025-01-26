Tottenham - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Tottenham ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kötü gidişe son vermek isterken, Ange Postecoglou'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Leicester City maçı 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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