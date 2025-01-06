Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE PREMİER LİG

Wolverhampton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından 3 maçta 7 puan toplayan ev sahibi takım, 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlayan Wolverhampton, küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmayı amaçlıyor. Premier Lig 2024-2025 sezonunun sürpriz takımı olmayı başaran Nottingham Forest ise mücadeleyi kazanarak 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Nuno Espirito Santo yönetiminde 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan deplasman takımı 3 sırada yer alıyor. İki Portekizli çalıştırıcının kozlarını paylaşacağı mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

WOLVERHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Wolverhampton - Nottingham Forest maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

WOLVERHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitor Pereira ile Nuno Espirito Santo'nun karşı karşıya geleceği Wolverhampton - Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.