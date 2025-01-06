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Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE PREMİER LİG

Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından namağlup bir şekilde yoluna devam eden ev sahibi takım, ligin sürpriz takımı Nottingham Forest karşısında seriyi devam ettirmek istiyor. Küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmayı hedefleyen Wolverhampton, 1 maç ekiskle 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Turuncu-siyahlılar karşısında kazanarak, ligdeki yerini korumak isteyen Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo yönetiminde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 14:10
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Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE PREMİER LİG

Wolverhampton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından 3 maçta 7 puan toplayan ev sahibi takım, 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlayan Wolverhampton, küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmayı amaçlıyor. Premier Lig 2024-2025 sezonunun sürpriz takımı olmayı başaran Nottingham Forest ise mücadeleyi kazanarak 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Nuno Espirito Santo yönetiminde 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan deplasman takımı 3 sırada yer alıyor. İki Portekizli çalıştırıcının kozlarını paylaşacağı mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

WOLVERHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Wolverhampton - Nottingham Forest maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

WOLVERHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitor Pereira ile Nuno Espirito Santo'nun karşı karşıya geleceği Wolverhampton - Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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