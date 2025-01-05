Liverpool - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. 1 maç eksikle 45 puanla zirvede yer alan ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Arne Slot yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir performans gösteren Liverpool'da Mohamed Salah'ın form durumu ise futbolseverleri heyecanlandırıyor. Güçlü rakibi karşısında kötü gidişe dur demek isteyen Manchester United ise 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde beklenilen çıkışı bir türlü gösteremeyen kırmızı şeytanlar, 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Manchester United maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOHAMED SALAH DURDURULAMIYOR

Premier Lig'de kırılması zor bir başarıya imza atan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, oynadığı 18 maçta 17 defa fileleri havalandırdı. 1 bin 587 dakika oyunda kalan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 13 kere de asist yaparak takımının 30 golüne katkı verdi.

MANCHESTER UNITED KAN KAYBEDİYOR

Erik ten Hag ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Ruben Amorim'i getiren Manchester United beklenilen çıkışı bir türlü gösteremedi. Ligde oynadığı son 5 maçın sadece 1'ini kazanabilen kırmızı şeytanlar, üst üste 3 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 22 puanla 14. sıraya kadar gerileyen Manchester United, Liverpool karşısında moral arıyor.

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