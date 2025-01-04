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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City - West Ham United karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yaşadığı kötü gidişata Leicester City karşısında son veren Pep Guardiola'nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında seri yakalamak istiyor. Tekrar üst sıralara çıkmayı hedefleyen Manchester City, 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu sezon beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen West Ham United ise Manchester deplasmanında 3 puan alarak çıkış arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadelenin yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:30
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Manchester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde son senelere damga vuran mavi-beyazlılar, bu sezon aldıkları sonuçlarla şok etkisi oluşturdu. Uzun süren galibiyet hasretini Leicester City karşısında sonlandıran ev sahibi takım, West Ham United karşısında da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Tekrar ilk 4'te yer almak isteyen Guardiola'nın öğrencileri, 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Mohammed Kudus ve Lucas Paqueta gibi kaliteli isimlere sahip olan West Ham United ise bu sezon beklenileni karşılayamadı. 19 hafta sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan deplasman takımı 13. sırada bulunuyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Manchester City - West Ham United maçı saat 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - West Ham United maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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