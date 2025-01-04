  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mkel Arteta yönetiminde son 3 maçını da kazanan Arsenal, güçlü rakibi karşısında da 3 puanı alan taraf olmak istiyor. Son 7 maçını kazanamayan Brighton ise taraftarı önünde kötü gidişe dur demek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi ameliyat olan Ferdi Kadıoğlu'nun ise mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadelenin yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Brighton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Son 3 maçını kazanan Arsenal 39 puanla 2. sırada yer alırken, lider Liverpool ile olan 6 puan farkı kapatmayı amaçlıyor. 7 maçtır galip gelemeyen Brighton ise güçlü rakibi karşısında taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat olduğu açıklanırken, kritik karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Arsenal maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FERDİ KADIOĞLU NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'den Bournemouth'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu. Tedavisine devam edilen başarılı futbolcunun yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer!
Osayi'de flaş gelişme! Transferi...
DİĞER
MAÇ BAŞLADI! Valencia- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de var mı?
Canlı | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ordu İl Kongresinde önemli açıklamalar
G.Saray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor!
Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Göztepe maç bilgileri Galatasaray - Göztepe maç bilgileri 17:06
Benfica - Braga maçı ne zaman? Benfica - Braga maçı ne zaman? 16:58
Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Brighton - Arsenal maçı ne zaman? 16:44
Kartal'ın Kupa mesaisi başladı! Kartal'ın Kupa mesaisi başladı! 16:38
Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı ne zaman? 16:26
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:18
Daha Eski
Hull City - Leeds United maçı ne zaman? Hull City - Leeds United maçı ne zaman? 16:09
Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! 16:03
Manchester City - West Ham United maçı ne zaman? Manchester City - West Ham United maçı ne zaman? 15:51
Şanlıurfa ile Çorum FK yenişemedi! Şanlıurfa ile Çorum FK yenişemedi! 15:38
Boluspor Malatya'da 3 puanı aldı! Boluspor Malatya'da 3 puanı aldı! 15:36
Antalyaspor - Eyüpspor | CANLI Antalyaspor - Eyüpspor | CANLI 15:31