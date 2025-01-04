Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Brighton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Son 3 maçını kazanan Arsenal 39 puanla 2. sırada yer alırken, lider Liverpool ile olan 6 puan farkı kapatmayı amaçlıyor. 7 maçtır galip gelemeyen Brighton ise güçlü rakibi karşısında taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat olduğu açıklanırken, kritik karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Arsenal maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FERDİ KADIOĞLU NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'den Bournemouth'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu. Tedavisine devam edilen başarılı futbolcunun yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

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