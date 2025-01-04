Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Aston Villa ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VİLLA - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Aston Villa - Leicester City maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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