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Haberler İngiltere Premier Lig Muhammed Salah Liverpool'dan ayrılıyor!

Muhammed Salah Liverpool'dan ayrılıyor!

Son dakika spor haberleri: Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, İngiliz ekibiyle sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 19:49
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Muhammed Salah Liverpool'dan ayrılıyor!

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, Sky'a açıklamalarda bulundu.

Kulüple sözleşmesi bitecek Mısırlı yıldız, bu sezonun kulüpteki son yılı olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Evet, şu ana kadar öyle. Sözleşme konusunda ilerlemeden çok uzaktayız. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, "Kulüpteki son yılım olduğu için bu sezon Premier Lig'i kazanmayı gerçekten çok istiyorum. Liverpool'a özel bir şeyler vermek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Liverpool'da bu sezon 26 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 17 asist yaptı.

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