Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta mücadeleleri Arsenal - Ipswich Town maçı ile sona erecek. Mikel Arteta yönetiminde son senelerin başarılı takımları arasında yer alan ev sahibi takım, 2024-2025 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan ancak beklenmedik puan kayıplara zirvenin gerisine düşen Arsenal, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Liverpool'un 9 puan gerisinde yer alan kırmızı-beyazlılar, kümede kalma mücadelesi veren Ipswich Town karşısında hata yapmak istemiyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 3 puanın sahibi olmak isteyen Arsenal, kapanışı etkili bir oyunla yapmayı amaçlıyor. Bu sezon ilk defa Premier Lig'de mücadele eden Ipswich Town ise puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Arsenal - Ipswich Town maçı 27 Aralık Cuma günü saat 23.15'te başlayacak.

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Ipswich Town maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL PUAN DURUMU

İngiltere Premier Lig 2024-2025 sezonuna istediği gibi başlayamayan Arsenal, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. 17 maçta sahne alan kırmızı-beyazlılar, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ipswich Town karşısında kazanması durumunda puanını 36'ya çıkartacak olan ev sahibi takım, 2. sıraya yükselecek.