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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetiminde bu sezon beklenilen puanları toplayamayan ev sahibi takım, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen kırmızı-beyazlılar, Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bu sene ilk defa Premier Lig'de mücadele eden Ipswich Town ise kümede kalarak, ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Peki, Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:00
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Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta mücadeleleri Arsenal - Ipswich Town maçı ile sona erecek. Mikel Arteta yönetiminde son senelerin başarılı takımları arasında yer alan ev sahibi takım, 2024-2025 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan ancak beklenmedik puan kayıplara zirvenin gerisine düşen Arsenal, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Liverpool'un 9 puan gerisinde yer alan kırmızı-beyazlılar, kümede kalma mücadelesi veren Ipswich Town karşısında hata yapmak istemiyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 3 puanın sahibi olmak isteyen Arsenal, kapanışı etkili bir oyunla yapmayı amaçlıyor. Bu sezon ilk defa Premier Lig'de mücadele eden Ipswich Town ise puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Arsenal - Ipswich Town maçı 27 Aralık Cuma günü saat 23.15'te başlayacak.

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Ipswich Town maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL PUAN DURUMU

İngiltere Premier Lig 2024-2025 sezonuna istediği gibi başlayamayan Arsenal, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. 17 maçta sahne alan kırmızı-beyazlılar, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ipswich Town karşısında kazanması durumunda puanını 36'ya çıkartacak olan ev sahibi takım, 2. sıraya yükselecek.

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