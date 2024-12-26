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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında lider Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Arne Slot önderliğinde bir maç eksikle en yakın rakibine 4 puan fark atan ev sahibi takım, zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Küme düşme hattına girmek istemeyen rakibi karşısında etkibi bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Liverpool, 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Ruud van Nistelrooy'u göreve getiren Leicester City ise kötü gidişe son vermek istiyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan mavi-beyazlılar, çıkış arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 10:54 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:10
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Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Leicester City'i konuk edecek. Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Arne Slot yönetiminde ligde zirvede yer alan Liverpool, bir maç eksikle Chelsea'ye 4 puan fark attı. Şampiyonluk mücadelesi veren ev sahibi takım, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 3 paunı alarak yoluna devam etmek isteyen Liverpool, liderlik yarışında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Tottenham deplasmanında 6-3'lük bir skorla galip gelen Arne Slot'un öğrencileri, etkili performansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Ruud van Nistelrooy ile yoluna devam eden Leicester City ise kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Premier Lig'de son 3 maçını da kazanamayan mavi-beyazlılar, Liverpool karşısında 3 puanı hedefliyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Liverpool - Leicester City maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak.

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool - Leicester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOHAMED SALAH DURDURULAMIYOR

İngiltere Premier Lig 2024-2025 sezonuna damga vuran Mohamed Salah, 16 maçta 15 gol ve 11 asist kaydederek kırılması zor bir başarıya imza attı. Noel öncesi çift haneli rakamlara ulaşan ilk futbolcu olan Mısırlı yıldız, tarihe geçti. Liverpool taraftarının gönlüne taht kuran 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun önümüzdeki haftalarda nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

LİVERPOOL PUAN DURUMU

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham deplasmanında 6-3 kazanan Liverpool, 2 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Leicester City karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Arne Slot'un öğrencileri, Everton maçının ertelenmesinden dolayı 16 mücadele forma giydi. Bu maçlardan 12'sini kazanan Liverpool, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. En yakın rakibine 1 maç eksikle 4 puan fark atan Liverpool, 39 puanla 1. sırada yer alıyor.

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