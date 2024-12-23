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Haberler İngiltere Premier Lig İngiliz basınından Vitor Pereira'ya büyük övgü

İngiliz basınından Vitor Pereira'ya büyük övgü

Premier Lig'de Wolverhampton, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Vitor Pereira'nın takımı, sahadan galibiyetle ayrılırken İngiliz basını, Portekizli teknik adamın yeni ekibindeki ilk maç performansını mercek altına aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:07
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İngiliz basınından Vitor Pereira'ya büyük övgü

Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi verirken, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde çıktığı ilk maçta Leicester City'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki üçüncü galibiyetini aldı. Takımın gollerini Gonçalo Guedes, Rodrigo Gomes ve Matheus Cunha kaydetti. Bu önemli galibiyet, Wolves'un ligde tutunma çabalarına yeni bir ivme kazandırdı.

İNGİLİZ BASININDAN YORUMLAR

NTV'nin aktardığı habere göre, Vitor Pereira'nın ilk maçındaki performansı İngiliz basınında geniş yankı buldu. The Athletic'in haberinde, "Vitor Pereira oyunculara motivasyonlarını geri verdi" başlığı kullanılırken, "Stoper eksikliklerine rağmen orta saha, bek ve forvet hatları Wolves'u kağıt üzerinde orta sıralar seviyesine çıkarıyor" ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca, "Pereira için daha büyük sınavlar yaklaşıyor olsa da bu galibiyet, hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar için bir umut ışığı oldu" denildi.

The Telegraph, Pereira'nın başlangıcını, "Wolves'un yeni teknik direktörü için rüya gibi bir başlangıç" sözleriyle değerlendirirken, Leicester savunması ve kalecisi Danny Ward'un ilk yarıdaki kötü performansının galibiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

BBC ise maç yazısında, "Pereira'nın İngiltere macerası beklemeye değer" başlığını kullandı ve tecrübeli teknik adamın İngiltere'deki ilk maçında böylesine rahat bir başlangıç yapmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

The Guardian da Pereira'nın performansına övgüde bulunarak, "Vitor Pereira'nın Wolverhampton'daki dönemi Leicester City karşısında hızlı başladı" yorumunu yaptı.

VITOR PEREIRA'NIN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Galibiyetin ardından konuşan Vitor Pereira, kısa hazırlık sürecine rağmen takımın sergilediği performanstan memnun olduğunu ifade etti. Pereira, "Oyuncularımdan gerçek bir ruh, özgüven ve taktiksel zeka gördüm. Maçtan önce onlara, 'Sahanın sonunda taraftarlarımızı gururlandırmalıyız' demiştim. Bugün bunu başardık ve gururluyum" dedi.

Wolves'un yeni teknik direktörüyle kazandığı bu galibiyet, hem takım hem de taraftarlar için umut verici bir başlangıç oldu.

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