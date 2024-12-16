Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri
İngiltere Premier Lig'de piyasa değerlerinin güncellenmesi ile birlikte İngiliz ekiplerinde forma giyen Türk futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Enes Ünal ve Yunus Emre Konak'ın yeni değerleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Palmer'ın değeri 130 milyon euroya çıktı. (Eski değeri: 90 milyon Euro)
Brentford'un Sivasspor'dan transfer ettiği Yunus Emre Konak'ın piyasa değeri 3.5 milyon Euro'dan 4.5 milyon Euro'ya yükseldi.
Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ın piyasa değeri 15 milyon Euro'dan 13 milyon Euro'ya geriledi.
Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır'ın piyasa değeri sabit kaldı. (10 milyon Euro)
Brighton'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değerinde de herhangi bir değişiklik yaşanmadı. (30 milyon Euro)
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