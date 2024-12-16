  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

İngiltere Premier Lig'de piyasa değerlerinin güncellenmesi ile birlikte İngiliz ekiplerinde forma giyen Türk futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Enes Ünal ve Yunus Emre Konak'ın yeni değerleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 16:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Transfermarkt, İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Böylece İngiliz ekiplerinde top koşturan 4 Türk futbolcunun yeni piyasa değerleri belirlendi.

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

İngiltere Premier Lig'de piyasa değerini en fazla artıran futbolcu Cole Palmer oldu.

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Palmer'ın değeri 130 milyon euroya çıktı. (Eski değeri: 90 milyon Euro)

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Brentford'un Sivasspor'dan transfer ettiği Yunus Emre Konak'ın piyasa değeri 3.5 milyon Euro'dan 4.5 milyon Euro'ya yükseldi.

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ın piyasa değeri 15 milyon Euro'dan 13 milyon Euro'ya geriledi.

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır'ın piyasa değeri sabit kaldı. (10 milyon Euro)

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu dahil 4 Türk futbolcunun yeni değerleri

Brighton'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değerinde de herhangi bir değişiklik yaşanmadı. (30 milyon Euro)

G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi!
REKLAM - TOD
DİĞER
'Çilli Bom'un bestecisi Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti! 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedildi
Mülteci Esad'dan "günah çıkarma" satırları! "Lazkiye'den Moskova'ya kaçtım" dedi TAKVİM'i doğruladı | "Rus üssünde saklandım" itirafı
F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması!
G.Saray'dan bomba hamle! İngiliz devinden geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 17:06
Dursun Özbek'in cezası onandı mı? Dursun Özbek'in cezası onandı mı? 16:58
G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! 16:55
2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 16:42
F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! 16:27
Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı 16:15
Daha Eski
G.Saray'da Ziyech depremi! Herkes şoke oldu G.Saray'da Ziyech depremi! Herkes şoke oldu 16:11
Piyasa değerleri güncellendi! Ferdi Kadıoğlu... Piyasa değerleri güncellendi! Ferdi Kadıoğlu... 16:07
G.Saray'ın yıldızı transfer rekoru kıracak! G.Saray'ın yıldızı transfer rekoru kıracak! 15:56
A. Demirspor - Beşiktaş maç bilgileri A. Demirspor - Beşiktaş maç bilgileri 15:52
Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı! 15:41
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 15:24