Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Premier Lig'de Brighton'a transfer olan ve performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun yaşadığı sakatlıktan dolayı Crystal Palace karşısında forma giymesi beklenmiyor.

BRİGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Crystal Palace maçı 15 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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