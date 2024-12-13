Liverpool - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Liverpool ile Fulham karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de zirvede yer alan Arne Slot'un öğrencileri, hem puan farkını korumak hem de zirvedeki yerini korumak için taraftarı karşısında 3 puan almayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Fulham maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈