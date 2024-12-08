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Haberler İngiltere Premier Lig West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 11:20
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West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında West Ham ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham - Wolverhampton maçı 9 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sport beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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