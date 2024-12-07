Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Leicester ile City-Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki,Leicester City-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEİCESTER CİTY-BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City-Brighton maçı 8 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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