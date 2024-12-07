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Haberler İngiltere Premier Lig Brentford - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 08:10
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Brentford - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Brentford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford - Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Newcastle United maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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