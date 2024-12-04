Everton - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Everton ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Wolverhampton maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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