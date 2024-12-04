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Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 11:20
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Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Bournemouth ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Tottenham maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 23.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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