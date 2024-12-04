Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Bournemouth ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Tottenham maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 23.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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