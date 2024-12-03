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Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Brenford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Brenford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Brenford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa-Brenford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 11:28 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 11:29
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Aston Villa-Brenford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Brenford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Aston Villa ile Brenford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Aston Villa-Brenford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa-Brenford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa-Brenford maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 23.15'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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