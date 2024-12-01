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Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

Tottenham 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Fulham'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 18:55
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Tottenham 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de heyecan Tottenham - Fulham maçı ile devam etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraflar yenişemedi ve 1-1 beraberlik ile birer puana razı geldi. İşte maçın detayları...

Mücadelenin ilk yarısında taraftların gol girişimleri başarısız sonuçlandı ve devre arasına 0-0 beraberlik ile girildi.

54. dakikada B. Johnson'ın golü ile Tottenham, evinde 1-0 öne geçti.

67. dakikada T. Cairney'in golü ile Fulham, skora denge sağladı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puana razı geldi.

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