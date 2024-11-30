Nottingham Forest - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Nottingham Forest ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest - Ipswich Town MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Ipswich Town maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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