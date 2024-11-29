Ruud van Nistelrooy Leicester City ile anlaştı

Manchester United'da Erik Ten Hag'ın ayrılmasıyla kısa süreliğine takımın başına geçen Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim'in gelişiyle takımdan ayrıldı.

Bu ayrılığın ardından ülkesindeki takımlar ile anılan Hollandalı van Nistelrooy, Premier Lig'de kaldı.

48 yaşındaki isim, Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ekiplerden Leicester City ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

"KALİTELİ İNSANLARIN ÇALIŞTIĞI, TARİHİ OLAN BİR KULÜP"

Leicester City'nin resmi sitesine konuşan Ruud van Nistelrooy, "Gururluyum, heyecanlıyım. Leicester City hakkında konuştuğum herkes çok heyecanlı ve hevesli. Kaliteli insanların çalıştığı, tarihi olan bir kulüp. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.