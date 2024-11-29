  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Southampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Southampton maçı 29 Kasım Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'a flaş eleştiri: Harakiri yaptı!
Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi
DİĞER
Uğur Dündar'ın babalık davasıyla ilgili 5 şüpheli durum! Dilara Gülatan'ın avukatları çok sayıda gri alan tespit etti
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi!
G.Saray kalecisini buldu!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 09:49
AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! 09:36
Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? 09:35
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:29
G.Saray'dan maç sonu örnek davranış! G.Saray'dan maç sonu örnek davranış! 09:26
Samsunspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Samsunspor - Bodrumspor maçı ne zaman? 09:25
Daha Eski
Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman? 09:20
Okan Buruk'a flaş eleştiri: Harakiri yaptı! Okan Buruk'a flaş eleştiri: Harakiri yaptı! 09:18
Resmi Gazete kararları 29 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları 29 Kasım 2024 09:11
Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma 08:57
"Atom karınca gibiydi" "Atom karınca gibiydi" 08:51
Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi 08:43