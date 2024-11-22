Leicester City - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Leicester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leicester City - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Chelsea maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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