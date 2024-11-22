Everton - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Everton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton - Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Brentford maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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