Liverpool farkı açıyor

İngiltere Premier Lig'de Liverpool fırtınası esiyor... Arne Slot'un öğrencileri, 11. hafta maçında Aston Villa'yı Darwin Nunez ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi. Manchester City de 1-0 öne geçtiği Brighton deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönünce kırmızılıar, zirvede farkı açtı. Premier Lig'in 11'inci haftasında 28 puanla zirvede yer alan Liverpool, City'ye tam 5 puanlık fark attı. İspanya La Liga'da ise Real Sociedad, lider Barcelona'yı konuk ettiği mücadeleyi 1-0 kazandı ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Zirve takipçisi Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 4-0'lık skorla geçti. Madrid ekibinde Arda Güler, 75. dakikada oyuna dahil oldu. Ligde 13. hafta geride kalırken Barcelona, 33 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde bir maçı eksik Real Madrid 27 puanda.