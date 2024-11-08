Brighton - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Brighton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Manchester City maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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