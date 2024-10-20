  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Crystal Palace maçı 21 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den orta saha çıkarması!
Ahmet Çakar: Dünya çapında oyuncu
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka açıkladı...
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Süleymaniye'de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz'leş'tirildi
O isme dikkat çekti: Savaşçı ruhu ile...
F.Bahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: Dünya çapında oyuncu Ahmet Çakar: Dünya çapında oyuncu 10:09
Yasak kapıda Yasak kapıda 10:05
Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:47
Beşiktaş - Konyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Konyaspor maçı yayın bilgileri! 09:40
Yazarlardan Antalyaspor - G.Saray maçı sonrası flaş sözler! Yazarlardan Antalyaspor - G.Saray maçı sonrası flaş sözler! 09:23
Hellas Verona - Monza maçı ne zaman? Hellas Verona - Monza maçı ne zaman? 09:10
Daha Eski
O isme dikkat çekti: Savaşçı ruhu ile... O isme dikkat çekti: Savaşçı ruhu ile... 09:07
Valencia - Las Palmas maçı ne zaman? Valencia - Las Palmas maçı ne zaman? 09:07
Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? 09:01
Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 08:58
Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? 08:54
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ 08:28