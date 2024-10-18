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Haberler İngiltere Premier Lig

Tottenham - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Tottenham - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 09:40
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Tottenham - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - West Ham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Tottenham ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham - West Ham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - West Ham maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarında canlı yayınlanacak.

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