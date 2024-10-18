Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Newcastle United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Brighton maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarında canlı yayınlanacak.

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