Fulham - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Fulham ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Aston Villa maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarında canlı yayınlanacak.

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