Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Leicester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leicester City - Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Bournemouth maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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