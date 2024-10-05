  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig

Brighton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Brighton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Tottenham maçı 6 Ekim Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Kadıköy'ü sallar
Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sakatlandığını açıkladı!
DİĞER
Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Süper Lig'den tam 13 isim var
Başkan Erdoğan, Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı! Bir ilke imza atacak
Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesi belli oldu!
Beşiktaş'ta beklenmeyen sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! 17:13
Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesi belli oldu! 17:01
Monza - Roma maçı yayın bilgileri Monza - Roma maçı yayın bilgileri 16:56
Lazio - Empoli maçı yayın bilgileri Lazio - Empoli maçı yayın bilgileri 16:54
Bologna - Parma maçı yayın bilgileri Bologna - Parma maçı yayın bilgileri 16:50
Juventus - Cagliari maçı yayın bilgileri Juventus - Cagliari maçı yayın bilgileri 16:47
Daha Eski
Stuttgart - Hoffenheim maçı yayın bilgileri Stuttgart - Hoffenheim maçı yayın bilgileri 16:41
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı yayın bilgileri Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı yayın bilgileri 16:35
1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçı yayın bilgileri 1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçı yayın bilgileri 16:26
Beşiktaş'ta beklenmeyen sakatlık! Beşiktaş'ta beklenmeyen sakatlık! 16:15
Bandırmaspor 90+3'te deplasmanda 1 puanı kaptı! Bandırmaspor 90+3'te deplasmanda 1 puanı kaptı! 15:59
Göztepe - Sivasspor | CANLI Göztepe - Sivasspor | CANLI 15:49