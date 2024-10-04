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Haberler İngiltere Premier Lig

West Ham - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 13:20
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West Ham - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında West Ham ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham - Ipswich Town MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham - Ipswich Town maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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