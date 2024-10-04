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Haberler İngiltere Premier Lig

Everton - Newcastle maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Newcastle karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 13:10
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Everton - Newcastle maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Newcastle maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Everton ile Newcastle karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton - Newcastle MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Newcastle maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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