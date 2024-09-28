Chelsea - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Chelsea ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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