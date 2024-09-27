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Haberler İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 14:10
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Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Manchester City maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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