  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig

Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Nottingham Forest maçı 22 Eylül Pazar günü saat 16.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak!
Emenike'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
Osman Sınav'dan Kör Nokta! Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz... Etkileyici hikayesi ile 'Kör Nokta' bu akşam atv'de!
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Derbi hücum planı: Başrol Osimhen'in!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak! İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak! 09:23
Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? 09:19
Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 09:16
Çorum FK - Kocaelispor maçı saat kaçta? Çorum FK - Kocaelispor maçı saat kaçta? 09:02
İstanbulspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 08:58
Keçiörengücü - Iğdır FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Iğdır FK maçı saat kaçta? 08:55
Daha Eski
Ümraniyespor - Adanaspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Adanaspor maçı saat kaçta? 08:51
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? 08:44
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 08:41
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? 08:38
Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman? Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman? 08:33
Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi 08:13