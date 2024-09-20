Tottenham - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Tottenham ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham - Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Brentford maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.