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Haberler İngiltere Premier Lig

Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 12:10
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Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool - Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Bournemouth maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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