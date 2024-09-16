Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Fenerbahçe'de ilk sezonumda yalnızca 1 maç oynadım"

Fenerbahçe'den taraftarların yoğun sevgisi ve üzüntüsü ile Premier Lig ekiplerinden Brighton'a uğurlanan Ferdi Kadıoğlu, süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlk olarak NEC Nijmegen günlerine değinen Ferdi Kadıoğlu, Ağustos 2016'da 16 yıl, 326 günle Eredivisie'de Nijmegen'i temsil eden en genç oyuncu olduğunu ancak o sezon küme düştüklerini hatırlattı. Devamında, "Küme düşmemiz üzücüydü ama genç bir oyuncu olarak kariyerim için süre almak önemliydi. Aslında o kadar da kötü değildi çünkü o sezon bana bir transfer kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'ya da değinen Ferdi Kadıoğlu, "O gerçekten her şeyi kazanmayı seviyor. Sadece maçı kazanmak istiyor. En önemli şey bu ve bunu başarmak için bazı numaraları var" dedi.

"MOU'DAN ÖĞRENDİĞİM EN BÜYÜK DERS"

"Jose Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders oyun yönetimiydi. Fabian da bize bundan bahsetti. 1 - 0 öndeyseniz veya sıkı bir maçsa bazı durumlarda akıllı olmak gerekir"

"KENDİMİ GÖSTERMEK ZORUNDAYIM"

"Burada takımın her bölgede harika oyuncuları var. Kendimi koça göstermek zorundayım. Takıma ve lige uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Türkiye'de üç günde bir oynamaya alışmıştım çünkü Avrupa'da da oynadık. Tek fark, burada yoğunluk daha yüksek."

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA ÖVGÜ

"Altı yıl boyunca Fenerbahçe'deydim. Taraftarlar beni seviyor, kulübü gerçekten seviyorum. O taraftarların önünde oynamak inanılmazdı, özellikle de büyük maçlarda. Çok gürültülüydü. Bazen ıslık çalıyorlar ve hiçbir şey duyamıyorsunuz."

"İLK SEZONUMDA YALNIZCA 1 MAÇ OYNADIM"

"Fenerbahçe'de ilk sezonumda sadece bir maç oynadım. 'Bu doğru bir şey değil' diye düşünüyorsunuz. Cocu ile Hollandaca konuşuyordum, bu yüzden iletişim kolaydı ama iki ya da üç ay sonra kovuldu."

"DAHA BÜYÜK BİR LİGE GEÇMENİN ZAMANI GELMİŞTİ"

"EURO'dan sonra daha büyük bir lige geçmenin, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti ve Brighton'ın projesi ilgi çekiciydi. Burada olduğum için çok mutluyum."

İşte The Athletic'in "Ferdi Kadıoğlu: Brighton'a neden transfer oldu ve Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan neler öğrendi?" başlıklı haberi: