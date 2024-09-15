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Haberler İngiltere Premier Lig

Tottenham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:10
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Tottenham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Arsenal maçı 15 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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