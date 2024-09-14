Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Crystal Palace ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Leicester City maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma Connect'te canlı yayınlanacak.