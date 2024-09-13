Fulham - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fulham ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - West Ham United maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma Connect'te canlı yayınlanacak.