Everton - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Bournemouth maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.