Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Southampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Nottingham Forest maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.