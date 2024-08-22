İlkay’dan eve dönüş

İlkay Gündoğan, kariyerine İngiltere'de devam etmeye karar verdi. İlkay'ın eski kulübü Manchester City ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Barcelona ile Manchester City'nin de anlaştığı aktarıldı. Ekonomik anlamda sıkıntıda olan ve La Liga'daki Finansal Fair Play engelini aşmak isteyen Barça'nın ünlü yıldızın vedasına onay verdiği bildirildi. Tecrübeli orta saha evi olarak nitelendirdiği ve tarihi başarılara imza attığı Manchester City'ye geri dönüyor. 2016-2023 yılları arasında Manchester City forması giyen İlkay, 1 yıllık aranın ardından tekrar Manchester'ın yolunu tutuyor ve Etihad Stadı'na çıkmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Pep Guardiola ile de görüşmeler yaptığı aktarıldı.